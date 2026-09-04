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با هدف توسعه کشت گیاهان کم آب بر تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان با مرکز تحقیقات دخانیات تیرتاش در استان مازندران امضاء شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، بر اساس این تفاهم نامه دو طرف آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را با هم به اشتراک میگذارند.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گفت: کشت جایگزین و کم آب بر در گلستان یکی از مفاد اصلی تفاهمنامه بود.
فاطمه شیخ افزود : کشت توتون ۵ هزار متر مکعب آب می برد، در حالی که کشت شالی به ۱۵ هزار متر مکعب آب نیاز دارد.