به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، بر اساس این تفاهم نامه دو طرف آخرین دستاورد‌های پژوهشی خود را با هم به اشتراک می‌گذارند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گفت: کشت جایگزین و کم آب بر در گلستان یکی از مفاد اصلی تفاهم‌نامه بود.

فاطمه شیخ افزود : کشت توتون ۵ هزار متر مکعب آب می برد، در حالی که کشت شالی به ۱۵ هزار متر مکعب آب نیاز دارد.