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با تصمیم سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال تهران حضور صالح حردانی کاپیتان آبیها در تمرینات به حالت تعلیق درآمده و او در اختیار باشگاه قرار گرفته است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صالح حردانی کاپیتان تیم استقلال، در پایان دیدار استقلال مقابل پرسپولیس، به نزدن ضربات ایستگاهی اعتراض کرد و سهراب بختیاریزاده وی را از حضور در تمرینات تیم منع کرد.
حردانی در دربی ۱۰۷ بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشت و در جریان مسابقه بر سر زدن ضربات ایستگاهی با یاسر آسانی دچار اختلاف شد. در چند صحنه، مدافع استقلال تمایل داشت خودش پشت توپ قرار بگیرد، اما آسانی مسئولیت زدن ضربه را بر عهده گرفت و این مسئله حتی به اعتراض حردانی نیز منجر شد.
ماجرا، اما با سوت پایان مسابقه تمام نشد و گفته میشود اتفاقات رخداده در رختکن نیز باعث نارضایتی بختیاریزاده شده است. سرمربی استقلال که از ابتدای فصل روی نظم و انضباط تیمی تأکید ویژهای داشته، روز گذشته در صفحه شخصی خود نوشت: بدون انضباط هیچ موفقیتی پایدار نیست. ستارهها میآیند و میروند، اما قوانین تیم باید سر جای خود باقی بماند.