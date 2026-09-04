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فعالان صنعت نشر ایران و روسیه در حاشیه سیونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو، بر ایجاد سازوکار اجرایی برای تبادل حقوق نشر، بهرهگیری از طرحهای گرنت و راهاندازی پروژههای مشترک، بهویژه در حوزه کتاب کودک و نوجوان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مقامات فرهنگی و ناشران برجسته دو کشور، از جمله علیرضا نوریزاده (مدیرکل مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، مهدی محسنی (معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران) و نمایندگان شاخص صنعت نشر روسیه همچون مدیران انتشارات «اکسمو» و اتحادیه ناشران روسیه در نشست تخصصی نمایندگان حوزه نشر دو کشور ایران و روسیه در محل نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو حضور داشتند.
مهدی محسنی با اشاره به جایگاه ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، ظرفیتهای گسترده صنعت نشر ایران را تشریح کرد و خواستار بهرهگیری از نمایشگاههای دو کشور برای ایجاد ارتباطات حرفهای و پایدار میان ناشران شد.
در ادامه، علیرضا نوریزاده بر ضرورت تبدیل تعاملات فرهنگی به پروژههای اجرایی تأکید کرد و گفت: «پیشنهاد میکنیم با معرفی مجموعهای از عناوین منتخب و استفاده هدفمند از ظرفیت گرنتهای ترجمه، حضور آثار ایرانی در بازار روسیه و بالعکس را به شکلی نظاممند افزایش دهیم.» وی همچنین برگزاری نشستهای B2B میان آژانسهای ادبی و ناشران را برای انعقاد قراردادهای مستقیم، ضروری دانست.
بخشی از مذاکرات به حوزه تخصصی کتاب کودک و نوجوان و تصویرگری اختصاص داشت که طرفین بر اهمیت آن در انتقال فرهنگی تأکید کردند. توافق بر سر برگزاری کارگاههای مشترک، گردهمایی های ادبی و حمایت از تولید کتابهای تصویری از دستاوردهای این بخش بود.
همچنین، بازبینی تفاهمنامه همکاری میان خانه کتاب و ادبیات ایران و اتحادیه ناشران روسیه در دستور کار قرار گرفت تا مواردی نظیر تسهیل حضور ناشران در نمایشگاههای متقابل و تقویت جریان ترجمه، با سازوکارهای جدید اجرایی تقویت شود.
در پایان این نشست، طرفین توافق کردند برای پیگیری عملی این توافقات، سازوکاری مشترک تعریف کنند که شامل انتخاب چند عنوان کتاب برای اجرای «پروژه پایلوت ترجمه»، برنامهریزی برای جلسات برخط و تدوین چارچوبهای جدید تفاهمنامه همکاری خواهد بود.
خانه کتاب و ادبیات ایران، با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش بازارهای بینالمللی نشر در سیونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو حضور دارد.