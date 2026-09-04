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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تشریح نحوه توزیع سهمیه سوخت ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، از پیگیریهای ویژه برای رفع کمبود سوخت در فصل برداشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شفیعی با بیان اینکه سهمیه سوخت بر اساس تعداد تراکتور و سطح زیر کشت هر شهرستان تقسیمبندی میشود، اظهار کرد: توزیع سوخت از طریق سامانه «صدف» و تحت نظارت شرکت پخش فرآوردههای نفتی به صورت سهماهه انجام میگیرد و بهرهبرداران پس از ثبتنام در سامانه و تأیید جهاد کشاورزی، حواله سوخت خود را دریافت میکنند.
وی درباره میزان کاهش سهمیه استانی اظهار کرد: سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی استان از ۱۷۵ میلیون لیتر در سال گذشته به ۱۴۰ میلیون لیتر در سال جاری کاهش یافته است. این میزان کاهش در ابتدا مشکلاتی را برای بهرهبرداران ایجاد کرد، اما با پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی و مکاتبه با معاون اول رئیسجمهور و شخص رئیسجمهور، سهمیه جدیدی اختصاص یافت تا در فصل برداشت با مشکل مواجه نشویم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان درباره گلهمندی کشاورزان از کمبود سوخت پمپهای آب گفت: حق با کشاورزان است؛ چراکه کاهش دفعات آبیاری موجب افت شدید تولید و بهرهوری میشود.
وی افزود: تأیید و تخصیص سوخت برای پمپهای آب کشاورزی بر عهده شرکت آب منطقهای است تا مجاز بودن پمپها و میزان پمپاژ بررسی شود. پس از تأیید نهایی این شرکت، حواله سوخت صادر میگردد. ما نیز پیگیر هستیم تا سهمیه سوخت پمپهای آب افزایش یابد و مشکلات کشاورزان در آبیاری برطرف شود.