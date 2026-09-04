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جنبش حماس با تاکید بر شکست طرحهای راهبردی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد که تلآویو همچنان از طرح اخراج مردم غزه از این منطقه دست برنداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد افزایش اظهارات وزرای صهیونیست درباره ادامه حمایت از طرحهای اخراج ملت فلسطین از نوار غزه، تحولی بسیار خطرناک است و نشان میدهد رژیم اشغالگر از این طرح دست نکشیده و در تلاش است بار دیگر آن را مطرح و ترویج کند تا در خدمت محاسبات سیاسی و انتخاباتی خود قرار دهد.
قاسم تصریح کرد که این اظهارات، علت ادامه جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، تشدید محاصره، سیاستهای گرسنگی و تشنگی دادن به مردم، ایجاد مانع در روند بازسازی و جلوگیری از ورود مواد و تجهیزات ضروری برای بخش بهداشت و درمان را روشن میکند؛ اقداماتی که با هدف تحمیل شرایط سخت انسانی و معیشتی و سوق دادن اوضاع به سمت اجرای طرحهای کوچ اجباری صورت میگیرد.
قاسم از کشورهای عربی و اسلامی خواست برای مقابله با این طرحها به شکلی جدی و یکپارچه وارد عمل شوند و مواضع و اقدامات موثری برای شکست دادن آنها اتخاذ کنند.
وی تاکید کرد این طرحها تهدیدی مستقیم برای مسئله فلسطین و همچنین امنیت ملی کشورهای عربی و اسلامی به شمار میروند.
سخنگوی حماس در پایان تاکید کرد اتخاذ موضعی واحد، قاطع و هماهنگ از سوی کشورهای عربی و اسلامی میتواند راه را بر طرحهای رژیم اشغالگر برای کوچاندن ملت فلسطین از سرزمین خود ببندد.
از سوی دیگر باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس با تاکید بر شکست راهبردی رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو در غزه گفت که نتانیاهو و ارتش او همچنان در دستیابی به تصویر پیروزی مطلق که سه سال است برای آن برنامهریزی کرده و به جامعه خود وعده میدهند، ناکام ماندهاند؛ تصویری که در آن یک مبارز فلسطینی را برهنه، تحقیرشده و با دستهای بسته نشان دهند.
نعیم در پایان گفت: نتانیاهو به زبالهدان تاریخ خواهد افتاد، اما ملت و مقاومت ما تا پیروزی و آزادی باقی خواهند ماند؛ زیرا مقاومت روحی است که نسل به نسل در وجود ما جریان دارد.