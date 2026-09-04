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نماینده مردم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسلامی برگزاری جشنواره «برکت سرخ» را در شهر نظرلو فرصتی مهم برای معرفی توانمندیهای کشاورزی و عرضه محصولات صیفیجات بهعنوان قطب تولید محصولات جالیزی استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، طاهری گفت: این جشنواره با هدف معرفی و عرضه مستقیم دستاوردهای کشاورزان نظرلو که نقش محوری در تامین صیفیجات منطقه دارند برگزار شده است.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در تشریح پیگیری مطالباتی شهرداری نظرلو تصریح کرد: شهرداری نظرلو درخواست اختصاص عرصهای ۵۰ هکتاری در ورودی شهر را مطرح کرده است که برنامهریزیهای چندمنظورهای برای آن انجام یافته است: احداث بازارچه عرضه مستقیم وعرضه بیواسطه محصولات کشاورزی وصیفیجات منطقه، ایجاد پارکینگ و توقفگاه ادوات سنگین و ساماندهی تراکتورها و وسایل نقلیه باری انتقالدهنده محصولات از مزارع به داخل شهر، توسعه بوستان و فضای سبز و پیشبینی زیرساختهای توسعه آتی و تخصیص بخشی از زمین به برنامههای میانمدت و بلندمدت توسعه شهری.
طاهری خاطرنشان کرد: رئیس سازمان امور اراضی کشور موافقت ضمنی خود را با تخصیص این محوطه ۵۰ هکتاری به شهرداری نظرلو اعلام کرده و اقدامات اولیه آن آغاز شده است. امیدواریم با سرعتبخشی به مراحل قانونی، شاهد بازگشایی و بهرهبرداری شهروندان محترم نظرلو از این طرح باشیم.