با آغاز شهریور و خنک‌تر شدن هوا، سفر‌های تابستانی همچنان ادامه دارد و استان مرکزی با برخورداری از جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های اقامتی، آماده میزبانی از مسافران و گردشگران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با رسیدن شهریور، آخرین ماه تابستان، موج سفر‌های تابستانی همچنان ادامه دارد؛ سفری که خنک‌تر شدن هوا در این روزها، جذابیت بیشتری برای مسافران ایجاد کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های اقامتی استان گفت: ۶۰ واحد اقامتی برای میزبانی از مسافران و گردشگران در استان مرکزی فعال است.

محمودی افزود: در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۲۹ هزار گردشگر به‌صورت رسمی در مراکز اقامتی استان اسکان داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود ورود گردشگران به استان در شهریورماه حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی نیز با اشاره به افزایش تردد در محور‌های اصلی و فرعی استان، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه کامل به مسیر، زمینه سفری ایمن برای خود و دیگر مسافران را فراهم کنند.

سرهنگ آشوری تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌زدگی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی مسافران در مسیر‌های ارتباطی استان دارد.

شهریورماه، با توجه به شرایط مناسب‌تر آب‌وهوایی، فرصت مناسبی برای سفر به استان مرکزی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری این استان است.