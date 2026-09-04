سارق باتری خودرو با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در اراک دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری سارق باتری خودرو در اراک و اعتراف وی به ۲۰ فقره سرقت خبر داد؛ در این پرونده سه نفر مالخر نیز دستگیر و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.