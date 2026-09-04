سارق باتری خودرو با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در اراک دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری سارق باتری خودرو در اراک و اعتراف وی به ۲۰ فقره سرقت خبر داد؛ در این پرونده سه نفر مالخر نیز دستگیر و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در پی وقوع چند فقره سرقت باتری خودرو در اراک، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هویت متهم شناسایی و وی دستگیر شد.
متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ۲۰ فقره سرقت باتری خودرو در نقاط مختلف اراک اعتراف کرد. در ادامه تحقیقات، سه نفر مالخر مرتبط با این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند.
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.