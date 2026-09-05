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۴۰۷ موقوفه در شهرستان طارم به ثبت رسیده که ۱۲۷ مورد آن مربوط به مساجد و ۲۸۰ موقوفه نیز منفعتی با نیتهای مختلف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طارم گفت: ۴۰۷ موقوفه در این شهرستان به ثبت رسیده که ۱۲۷ مورد آن مربوط به مساجد و ۲۸۰ موقوفه نیز منفعتی با نیتهای مختلف است.
حجتالاسلام روحالله احمدی با اشاره به اهمیت وقف افزود: درآمد موقوفات منفعتی باید دقیقاً بر اساس نیت واقف و با نظارت قانونی هزینه شود.
وی افزود: برای هر موقوفه در سامانه جامع موقوفات حساب جداگانهای در نظر گرفته شده و اجارهبهای موقوفات نیز مستقیماً به حساب همان موقوفه واریز میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طارم تأکید کرد: جابهجایی درآمد یک موقوفه و هزینهکرد آن برای موقوفه دیگر از نظر قانونی و شرعی اشکال دارد و درآمد هر موقوفه باید در محل و برای همان نیتی که واقف تعیین کرده، مصرف شود.
احمدی با اشاره به وجود موقوفات دارای باغات زیتون در طارم گفت: درآمد حاصل از این موقوفات نیز با نظارت هیئت امنا در راستای نیت واقفان هزینه میشود.