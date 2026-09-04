همزمان با هفته وقف، میز خدمت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز با حضور رئیس این اداره و جمعی از کارکنان در محل برگزاری نماز جمعه در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز برپا شد.

برپایی میز خدمت اداره اوقاف مهریز به مناسبت هفته وقف

برپایی میز خدمت اداره اوقاف مهریز به مناسبت هفته وقف

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز به همراه جمعی از کارکنان این اداره، با حضور در میز خدمت، به صورت مستقیم پاسخگوی پرسش‌ها، درخواست‌ها و مسائل مردم در حوزه وقف و امور موقوفات بودند.

حسین زارع هدف از برپایی این میز خدمت را تسهیل دسترسی مردم به مسئولان، پاسخگویی مستقیم و بی‌واسطه و پیگیری مسائل و مطالبات آنان عنوان کرد و گفت: حضور در میان مردم فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها و پاسخگویی سریع‌تر به مسائل آنان است و تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات در محل نماز جمعه، دسترسی مردم به مجموعه اوقاف را آسان‌تر کنیم.

وی افزود: ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن درخواست‌ها و مسائل آنان می‌تواند به شناسایی بهتر مشکلات و ارائه راهکار‌های مناسب کمک کند و اداره اوقاف شهرستان در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.

در این میز خدمت، مردم مسائل و درخواست‌های خود را در زمینه‌های مختلف مرتبط با وقف، موقوفات و امور اوقافی مطرح کردند و کارشناسان اداره اوقاف نیز پاسخ‌ها و راهنمایی‌های لازم را ارائه دادند.

برپایی میز خدمت در هفته وقف، گامی در راستای تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، پاسخگویی شفاف و تبیین خدمات و ظرفیت‌های وقف در شهرستان مهریز بود.