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همزمان با هفته وقف، میز خدمت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز با حضور رئیس این اداره و جمعی از کارکنان در محل برگزاری نماز جمعه در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز به همراه جمعی از کارکنان این اداره، با حضور در میز خدمت، به صورت مستقیم پاسخگوی پرسشها، درخواستها و مسائل مردم در حوزه وقف و امور موقوفات بودند.
حسین زارع هدف از برپایی این میز خدمت را تسهیل دسترسی مردم به مسئولان، پاسخگویی مستقیم و بیواسطه و پیگیری مسائل و مطالبات آنان عنوان کرد و گفت: حضور در میان مردم فرصتی برای شنیدن دغدغهها و پاسخگویی سریعتر به مسائل آنان است و تلاش میکنیم با ارائه خدمات در محل نماز جمعه، دسترسی مردم به مجموعه اوقاف را آسانتر کنیم.
وی افزود: ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن درخواستها و مسائل آنان میتواند به شناسایی بهتر مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند و اداره اوقاف شهرستان در راستای خدمترسانی مطلوبتر به مردم از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.
در این میز خدمت، مردم مسائل و درخواستهای خود را در زمینههای مختلف مرتبط با وقف، موقوفات و امور اوقافی مطرح کردند و کارشناسان اداره اوقاف نیز پاسخها و راهنماییهای لازم را ارائه دادند.
برپایی میز خدمت در هفته وقف، گامی در راستای تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، پاسخگویی شفاف و تبیین خدمات و ظرفیتهای وقف در شهرستان مهریز بود.