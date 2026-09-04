­سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: افزایش مبلغ قبوض برق بیش از آنکه به علت­ ­تغییر تعرفه‌ها باشد، به میزان مصرف مشترکان و عبور از الگوی تعیین‌شده در هر منطقه مربوط است؛ الگویی که بر اساس میزان مصرف ۷۵ درصد مشترکان همان منطقه تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالامیر یاقوتی با اشاره به اینکه تعرفه برق بر اساس­ قانون معمولاً سالی یک‌بار و از ابتدای اردیبهشت‌ماه تغییر می‌کند، افزود: مشترکانی که مصرف برق آنها کمتر از الگوی تعیین‌شده باشد، از یارانه برخوردار می‌شوند و هزینه برق آنها با تعرفه‌های حمایتی محاسبه می‌شود.

بر این اساس، افزایش قابل توجه مبلغ قبض برق بطور عمده زمانی رخ می‌دهد که میزان مصرف مشترک از الگوی تعیین‌شده عبور کند و مصرف مازاد با نرخ‌های بالاتری محاسبه شود؛ بنابراین میزان مصرف و فاصله گرفتن از الگوی یارانه‌ای، عامل اصلی افزایش هزینه است.