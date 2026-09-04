به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد رضازاده، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی شهرستان ملارد، از مختومه شدن یک فقره پرونده مطالبه مهریه با سازش طرفین خبر داد.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی شهرستان ملارد گفت: این پرونده با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار و ۳۷۷ قطعه سکه تمام بهار آزادی و به ارزش ۲/۷۵۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در شعبه نهم مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی شهرستان ملارد مطرح و با تلاش و مساعی اعضای شعبه، با سازش طرفین مختومه شد.

رضازاده افزود: ایجاد زمینه گفت‌وگو و تفاهم میان طرفین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صلح و سازش، از رویکردهای مهم شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌هاست که می‌تواند ضمن حل‌وفصل اختلافات، از تداوم و تشدید دعاوی جلوگیری کند.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی شهرستان ملارد گفت: تلاش برای اصلاح ذات‌البین و فراهم کردن زمینه سازش میان اصحاب دعوا، در کنار رسیدگی قانونی به پرونده‌ها، با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارائه خدمات شایسته‌تر به مراجعان در این مجتمع دنبال می‌شود.