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امام جمعه دهدشت گفت: بیان مشکلات کشور در فضای عمومی، اگر بدون توجه به اقتضائات و مصالح کشور صورت گیرد، همان چیزی است که دشمن به دنبال آن است؛ چراکه میتواند موجب تزریق ناامیدی و تضعیف سرمایه اجتماعی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام علی وحدانیفر، در خطبههای نماز جمعه ۱۳ شهریورماه دهدشت با اشاره به نامه اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، ضمن تبریک این مناسبت و قدردانی از رئیسجمهور و دولت، گفت: رهبر معظم انقلاب بهصراحت تذکر دادند که ضعفها باید حل شوند، نه اینکه روایتسازی و برجستهسازی شوند.
وی با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت حل مسائل کشور در میدان عمل تأکید کرد و گفت: روایتسازی و برجستهسازی ضعفها و مشکلات کشور، اقدامی دشمنشادکن است و میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و تزریق ناامیدی در جامعه منجر شود.
امام جمعه دهدشت به موضوع مدیریت مصرف انرژی در مصلی اشاره کرد و اظهار داشت: خاموشی برخی لامپها و استفاده نکردن از کولر در مصلی، اقدامی در راستای همدلی با شرایط کشور و رعایت مصرف در منابع عمومی است.
حجتالاسلام وحدانیفر در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی و تکرار حوادث گذشته افزود: دشمن به دنبال طراحیهای جدید برای تکرار حوادث دیماه است، اما ملت ایران هوشیار است و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه دهدشت با قدردانی از اقدامات انجامشده در هفته دولت، از افتتاح و کلنگزنی طرحهای مختلف در شهرستان تقدیر کرد و بهطور ویژه از مجموعه راهداری استان کهگیلویه و بویراحمد تشکر کرد.
امام جمعه دهدشت خطاب به مسئولان دولتی تأکید کرد: استقلال دولت در استان باید حفظ شود و انتظار داریم مدیران استانی استقلال رأی داشته باشند و امور را بدون وابستگی و تحت تأثیر قرار گرفتن از جریانهای مختلف دنبال کنند.
وحدانیفر در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از نحوه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در شهرستانهای بزرگ استان افتتاحیههایی برگزار شد، اما در کهگیلویه بهعنوان یکی از شهرستانهای مهم استان، اقدام قابل توجهی در جریان این سفر صورت نگرفت.
وی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: انتظار داریم به تقسیمات جغرافیایی، ظرفیتها و نیازهای شهرستان کهگیلویه توجه بیشتری شود و در برنامهریزیها، این شهرستان نیز متناسب با ظرفیت و نیازهای خود مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه دهدشت خاطرنشان کرد: ما علاقهای نداریم مسائل و نقدها از تریبون عمومی مطرح شود، اما وقتی برخی موضوعات مورد توجه قرار نمیگیرد، ناچاریم آنها را از این تریبون بیان کنیم.
امام جمعه سرفاریاب هم با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: در جنگ نظامی و اقتصادی امروز، نقشه دشمن، وارد کردن فشار اقتصادی از یک سو و ایجاد تهدیدهای نظامی از سوی دیگر است و هدف نهایی آنان تسلیم جمهوری اسلامی ایران، تجزیه کشور و همانگونه که رهبر شهید نیز هشدار داده بودند، بلعیدن ایران اسلامی است.
حجتالاسلام مجید بهادری با بیان اینکه مقابله با جنگ اقتصادی نیازمند مدیریت صحیح است، تصریح کرد: در این شرایط باید اهل مدیریت، قناعت و پرهیز از اسراف باشیم و با مواسات، همدلی و کمک به یکدیگر از مشکلات عبور کنیم.
خطیب جمعه سرفاریاب با تأکید بر ضرورت همراهی و همکاری مردم در شرایط اقتصادی کنونی گفت: عبور از مشکلات نیازمند آن است که جامعه در کنار یکدیگر باشد و هر فرد به اندازه توان خود در کاهش فشارها و کمک به دیگران نقشآفرینی کند.
حجت الاسلام بهادری در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن حمله به غیرنظامیان و مردم بیگناه اظهار کرد: حمله آمریکا به مراسم عروسی موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته نمونههای متعددی از این اقدامات در کشورهای مختلف از جمله عراق، یمن، افغانستان و حتی ایران رخ داده است که در جریان آن صدها نفر از مردم بیگناه جان خود را از دست دادهاند.
وی حمله به مردم بیگناه و غیرنظامیان نشاندهنده دوری از انسانیت، شرافت و مردانگی است و چنین اقداماتی رفتاری شیطانی و محکومشده در افکار عمومی ملتها به شمار میرود.
امام جمعه سرفاریاب با تأکید بر ضرورت توجه به جان و امنیت غیرنظامیان خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن مردم بیگناه و غیرنظامیان، فارغ از ملیت و محل وقوع، اقدامی غیرانسانی و محکوم است و ملتها چنین رفتارهایی را نمیپذیرند.
امام جمعه پاتاوه هم به رسالت اصحاب رسانه در میدان تبیین اشاره و یاد آورشد:جهاد تبیین، همان رسالت پیامبرگونه برای رساندن پیام حق به گوش جامعه و خنثی کردن روایتهای دروغ است.
حجت الاسلام رضوی صدر افزود: اصحاب رسانه باید روایتهای راستین را با قدرت و بدون تردید در برابر روایتهای کاذب دشمن قرار دهند تا حقیقت در ذهن مردم تثبیت گردد.