امامان جمعه شهر های گلستان بر تداوم اجتماع شبانه مردم ، تقویت وحدت و انسجام ملی و معرفی درست ظرفیت‌های عظیم ملت ایران تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان حجت الاسلام محمود ترابی امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به نقشه دشمن برای میدان های تجمع مردم گفت شهدا به تجمعات شبانه ما عنایت و لطف دارند تا به فرموده رهبر شهیدمان این مردم مبعوث شده به پیروزی نهایی برسند .

آخوند جاور امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس گفت: مسلمانان باید ضمن حفظ ایمان و اعتقادات خود، در زندگی اجتماعی نیز اخلاق، عدالت، برادری و وحدت را سرلوحه رفتار خود قرار دهند..

حجت الاسلام دلبری امام جمعه علی آبادکتول گفت آمریکا و اسرائیل به دنبال جنگ و نا امنی و نابودی کشور هستند ولی اتحاد مردم همیشه موجب شکست سنگین آنها شد.

حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله با تأکید بر مسئولیت مدیران گفت: زبان مدیر باید «ما می‌توانیم» باشد، نه «نمی‌شود». او گفت مدیران باید برای رفع مشکل و کمبودها چاره‌اندیشی کنند.

حاج محمدآخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله با تسلیت رحلت عالم ربانی حاج آخوند دردی پور گفت آن مرحوم یکی از علمای انقلابی و منادی وحدت در شرق استان بود .

حجت‌الاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت با ابراز خرسندی از افتخار‌آفرینی جوانان مینودشتی در مسابقات سراسری قرآن کریم، ضمن تبریک این موفقیت گفت مینودشت در عرصه‌ قرآنی پیشتاز است.

حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر گفت جامعه برای حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی خود نیازمند تقویت مفهوم حیا و ترویج آن در عرصه عمومی است .

مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهربا محکوم کردن حملات دشمن به غیرنظامیان گفت: دشمن با حمله به مجلس عروسی و به شهادت رساندن زنان و کودکان، ماهیت پلید خود را آشکار ترکرد .

حجت الاسلام شیخی امام جمعه شهرستان ترکمن از صدا وسیما به سبب روشنگری درباره جنگ اخیر، انعکاس خوب تجمعات مردمی وتییین سیره امام راحل ورهبر شهید قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام رضانژاد امام جمعه گالیکش گفت ترامپ با حمله ناجوانمردانه به جشن عروسی در ایران درماندگی و فرومایگی خود را به اوج رساند.

حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه آق قلا از ضرورت تبیین قدرت و توانمندی ایران اسلامی گفت و افزود: رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف، ظرفیت‌های عظیم ملت ایران را به‌درستی روایت کنند.

حجت‌الاسلام بهرامی امام جمعه محترم شهر خان ببین و منطقه فندرسک گفت شهادت افتخارآفرین یکی از فرزندان فندرسک حامد اوکاتی را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از عموم مردم می خواهم با حضور باشکوه درمراسم تشییع این شهید از او قددرانی کنند .

حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و گفت همه باید از سخن ناامید کننده پرهیز کنند و ارتکاب هرآنچه که به ضرر انسجام ملی باشد ممنوع است .

آخوند خوجم لی امام جمعه اهل سنت نگین شهر ضمن محکومیت شدید حمله آمریکا به مراسم عروسی درجنوب کشور ، سکوت و انفعال نهادهای بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در قبال این اقدامات جنایتکارانه را محکوم کرد .

حجت‌الاسلام وزیری، امام جمعه موقت شهر دوزین و بخش کوهسارات، وحدت را رمز پیروزی ملت ایران دانست و افزود درسایه اتحاد و همبستگی قوی تر می شویم .

حجت‌الاسلام رضا نیا امام جمعه موقت شهر مزرعه کتول :حضور مردم در حماسه‌ آفرینی شبانه نشانه اقتدار ملی است .

حجت‌الاسلام صفایی، امام جمعه شهر انبارالوم، با تأکید بر اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز ایران به یک قدرت بزرگ و اثرگذار تبدیل شده است .

حجت الاسلام رضازاده پاشا امام جمعه بخش بهاران گفت دشمن علاوه بر فشارهای نظامی، به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد ناامیدی در جامعه است و باید با هوشیاری در برابر این تلاش‌ها ایستادگی کرد .