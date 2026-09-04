امامان جمعه و خطبای شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته حادثه حمله به بندرکوهستک را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه اهل سنت بندرعباس با محکوم کردن حمله خونین آمریکا به مراسم عروسی در کوهستک، این حادثه را جنایتی هولناک و اقدامی برخلاف اصول انسانی و قوانین بین المللی دانست.

شیخ یوسف جمالی افزود: با قدردانی از همبستگی مردم ایران در همدردی با حادثه دیدگان و خدمات کادر درمان بیمارستان میناب در این حادثه گفت: ملت ایران همچون اعضای یک بدن هستند و نباید با هیچ مرزی بندی مذهبی یا قومی ملت متحد ایران را از هم جدا کرد.

** نماز جمعه میناب

حجت الاسلام و المسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب گفت: امروز روایت نقاط قوت ملت و کشور، خط مقدم دفاع از سرمایه اجتماعی است در حالی که روایت نقاط ضعف در فضای عمومی، تخریب کننده اراده ملی است و باید در این زمینه مراقب بود.

**نماز جمعه سیریک

امام جمعه سیریک گفت: حمله وحشیانه آمریکایی‌ها به یک جشن عروسی در بندر کوهستک اوج خباثت دشمن بود.

حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری دشمن بداند این حملات نه تنها باعث عقب نشینی نیرو‌های مسلح ما از تنگه هرمز نخواهد شد بلکه مردم را در پشتیبانی از نیرو‌های نظامی متحدتر کرده است و دشمن بداند که ما انتقام خون شهدا را خواهیم گرفت.

** نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم گفت: حضور آگاهانه مردم در صحنه، از ارکان قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

** نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با اشاره به صفوف طولانی جایگاه‌های سوخت و نارضایتی مردم خواستار پیگیری جدی‌تر مسئولان و رفع این مشکل شد.

** نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با اشاره به حملات اخیر آمریکای جنایتکار به مناطق مختلف مانند کوهستک، گفت: در برابر چنین اقداماتی باید بازدارندگی کشور به گونه‌ای باشد که دشمن جرأت تکرار تعرض نداشته باشد.

** نماز بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر با اشاره به حملات دشمن آمریکایی گفت: باید مسئولان و مردم مقتدرانه در کنار هم باشند تا جواب پشیمان کننده‌ای به آمریکا داد.



** نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک با محکومیت اقدام ضدبشری آمریکا در حمله به کوهستک، گفت: آمریکای جنایتکار هر اندازه جنایت کند، وضعیت تنگه هرمز از مدیریت جمهوری اسلامی ایران خارج نخواهد شد و به گذشته بر نخواهد گشت.

** نماز جمعه اهل سنت بستک

سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک گفت: حادثه تلخ کوهستک سیریک قلب همه را به درد آورد، این حمله غیرانسانی آمریکا محکوم است.

** نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: در شرایطی که دشمن به دنبال تزریق ناامیدی و فرسایش اراده‌ی ملی است، ابراز ضعف و بزرگنمایی مشکلات در تریبون‌های عمومی، شایسته نیست.

** نماز جمعه جاسک

حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه جاسک گفت: خدمات شهری در جاسک باید بهتر شود و مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.

** نمازجمعه توکهور و هشتبندی

حجت الاسلام و المسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته وحدت، بر ضرورت اتحاد و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد.

**نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی، امام جمعه موقت جزیره هرمز گفت: مردم ایران امروز هم مانند ۱۷ شهریور سال ۵۷ ایستاده‌اند تا از انقلاب اسلامی دفاع کنند.

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