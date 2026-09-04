شمار قربانیان سیل و رانش گل ولای در امتداد مرز نپال و چین از ۱۳۰۰ جانباخته فراتر رفت و همچنان بیش از ۵۶۰۰ نفر مفقود هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از بخش مکتوب پایگاه اینترنتی خبرگزاری آناتولی، بر اساس داده‌های رسمی نپال و چین، ۹ روز پس از وقوع فاجعه در منطقه هیمالیا، امروز (جمعه) شمار قربانیان سیل‌های ناگهانی و رانش گل ولای در امتداد مرز نپال و چین از ۱۳۰۰ جانباخته فراتر رفت. این در حالی است که همچنان بیش از ۵۶۰۰ نفر مفقود هستند.

سازمان ملی مدیریت و کاهش خطر و فجایع طبیعی نپال اعلام کرد : ۱۲۸۷ نفر جان خود را از دست دادند و ۵۰۸۳ نفر دیگر، از جمله ۵۸۳ تبعه خارجی، همچنان مفقود هستند.

این داده‌های جدید پس از آن منتشر شد که نیرو‌های امدادی نپال دو نفر را در تأسیسات برق‌آبی «تریشولی ۳آ (Trishuli ۳A) نجات دادند.

در سمت نپال، دست‌کم شش طرح برق‌آبی تحت تأثیر این سیلاب‌های ناگهانی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که عملیات جست‌و‌جو برای یافتن حدود ۹۰۰ نفر از نیرو‌های شاغل در این تأسیسات همچنان ادامه دارد.

مقامات چینی به نوبه خود اعلام کردند: در منطقه خودمختار تبت (شی‌زانگ) در جنوب غربی چین، دست‌کم ۲۱ نفر جان باختند و ۵۴۱ نفر همچنان مفقود هستند.

به این ترتیب، آمار مجموع قربانیان در هر دو طرف مرز به ۱۳۰۸ جانباخته و ۵۶۲۴ مفقود رسیده است.

طبق آمار رسمی، از میان مفقودشدگان، ۸۴۴ نفر اتباع خارجی هستند.

این فاجعه در تاریخ ۲۶ اوت و زمانی رخ داد که یخچال طبیعی کوه «لانگتانگ لیرونگ» در نپال و در ارتفاع حدود ۵۲۰۰ متری دچار شکستگی شد.

این شکستگی باعث ریزش شدید یخ و سنگ شد و در ادامه به جریان عظیمی از آوار و گل ولای تبدیل گردید و به سمت دره‌های در امتداد مرز سرازیر شد.

سیلاب‌ها و جریان‌های گل ولای، مناطق «راسووا»، «نوواکوت»، «دادینگ» و «کابره‌پلانچوک» در نپال و همچنین دره کاتماندو را ویران کرد.

این بلای طبیعی همچنین ایست بازرسی مرزی «گییرونگ» را در منطقه خودمختار تبت زیر آوار دفن کرد.