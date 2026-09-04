به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، بازرسی‌های سرزده و مشترک از صنوف و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان رودسر با جدیت ادامه دارد.

در یکی از این بازدید‌های میدانی که با حضور تیم بازرسی سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان و مسئولان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، نمایندگان فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد، وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی در بخش کلاچای مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۱۸۰ لیتر انواع نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته شناسایی و طبق صورت‌جلسه، از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.