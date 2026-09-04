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در جریان گشت مشترک بازرسان سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان رودسر، بیش از ۱۸۰ لیتر انواع نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته در کلاچای شناسایی و از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، بازرسیهای سرزده و مشترک از صنوف و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان رودسر با جدیت ادامه دارد.
در یکی از این بازدیدهای میدانی که با حضور تیم بازرسی سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان و مسئولان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، نمایندگان فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد، وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی در بخش کلاچای مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این بازرسیها، بیش از ۱۸۰ لیتر انواع نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته شناسایی و طبق صورتجلسه، از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.