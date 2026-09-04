پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور بر اهمیت نشانسازی، بهرهگیری از فناوریهای نو و توسعه زیرساختهای عرضه مستقیم محصولات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، داور نامدار در جشنواره عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی شهر نظرلو شهرستان شبستر افزود: محصولات کشاورزی منطقه بهویژه صیفیجات در این نمایشگاه عرضه شده که نشاندهنده قابلیتها و استعداد بالای این شهر است.
وی افزود: سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی کاهش فاصله بین مزرعه تا سفره و کوتاهکردن دست واسطهها است تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را در نزدیکترین مکان ممکن به خریداران عرضه کنند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش شرکتهای دانشبنیان خاطر نشان کرد: استفاده از توان دانشبنیانها برای ارتقای کیفیت، بسته بندی و برندسازی محصولات کشاورزی الزامی است؛ زیرا در بازار مدرن امروز، حضور در بازارهای جهانی و صادرات بدون برندسازی و اعتمادسازی امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان امور اراضی کشور به طرح احداث بازارچه عرضه محصولات و میوه و ترهبار در نظرلو اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اختصاص حدود ۵۰ هکتار از اراضی ملی جهت احداث این مجموعه به همت مسئولان شهرستان و شهرداری مطرح شده و استعلامات اولیه آن انجام گرفته است.
نامدار خاطرنشان کرد: فرایند واگذاری قانونی این زمین در حال پیگیری است و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی تمام تلاش و ظرفیتهای قانونی خود را به کار خواهند بست تا فرایند مستندسازی و واگذاری این عرصه به شهرداری تسریع شود و زمینه رونق اقتصادی و اشتغالزایی در شهر نظرلو و شهرستان شبستر فراهم شود.