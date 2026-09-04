استمرار حضور مردم در تجمعات شبانه

در یکصد و هشتاد و هفتمین شب از اجتماعات شبانه، مردم ضمن محکومیت تجاوزگری رژیم تروریست آمریکا، احساسات خود را درباره کلماتی که خبرنگار صدا و سیما از آنها می‌پرسد بیان می‌کنند.