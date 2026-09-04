از تفرش تا تراز جهان؛ روایت دانشمندی که بنای علم نوین ایران را پیریزی کرد
۱۲ شهریور سالروز درگذشت پروفسور محمود حسابی، چهره ماندگار علمی ایران است؛ دانشمندی که از تفرش تا مجامع علمی جهان پیش رفت و با پایهگذاری نهادهای علمی، آموزشی و پژوهشی، نقشی ماندگار در شکلگیری زیرساختهای علمی نوین کشور ایفا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
۱۲ شهریور، سالروز درگذشت پروفسور محمود حسابی، دانشمند و چهره ماندگار علمی ایران است؛ نامی که با تاریخ شکلگیری علم نوین و توسعه نهادهای علمی کشور پیوند خورده است.
محمود حسابی از چهرههایی بود که مسیر زندگی علمی خود را از ایران آغاز کرد و در عرصههای بینالمللی نیز به فعالیت علمی پرداخت؛ مسیری که در نهایت او را به یکی از نامهای اثرگذار در تاریخ علم معاصر ایران تبدیل کرد.