از تفرش تا تراز جهان؛ روایت دانشمندی که بنای علم نوین ایران را پی‌ریزی کرد

۱۲ شهریور سالروز درگذشت پروفسور محمود حسابی، چهره ماندگار علمی ایران است؛ دانشمندی که از تفرش تا مجامع علمی جهان پیش رفت و با پایه‌گذاری نهاد‌های علمی، آموزشی و پژوهشی، نقشی ماندگار در شکل‌گیری زیرساخت‌های علمی نوین کشور ایفا کرد.