

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس‌کل دادگستری استان لرستان،با حضور در بخش‌های مختلف ستادی دادگستری استان، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی و فعالیت‌های اداری این بخش‌ها قرار گرفت.

عمران علی‌محمدی،با هدف بررسی دقیق فرآیندهای اداری و تکریم ارباب‌رجوع ،از هسته ی گزینش، امور مالی، دفتر کل تجدیدنظر و بخش رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ واحدهای ستادی دادگستری استان بازدید کرد

وی در این بازدید، ضمن دیدار و گفت وگو با کارکنان این بخش‌ها و شنیدن دغدغه‌های آنان، تأکید کرد: شناخت دقیق ظرفیت‌های انسانی و ارزیابی فرآیندهای اداری، لازمه ی پیشبرد برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی است.

علی‌محمدی، همچنین پس از شنیدن گزارش مسئولان هر بخش درباره ی شرح وظایف، چالش‌ها و نحوه عملکرد واحد متبوعشان، نکات لازم را برای تسریع در امور و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان ارائه داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن ابراز رضایت از تعهد کارکنان،بر اهمیت انضباط اداری،سلامت عملکرد و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و از همه ی کارکنان خواست تا با رویکردی جهادی و در چارچوب قانون، در مسیر احقاق حق و عدالت‌گستری گام بردارند.