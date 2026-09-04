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دشت سرخس و آقدربند شهرستان سرخس در وضعیت ممنوعه قرار دارند و دشت گنبدلی نیز به دلیل شرایط منابع آب زیرزمینی، ظرفیت محدودی برای توسعه برداشت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع آب سرخس گفت:از مجموع دشتهای خراسان رضوی، بخش قابل توجهی در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند و سرخس نیز از این وضعیت مستثنا نیست.
سعید ایزدی،افزود: افت سطح آبخوان سه دشت سرخس، آق دربندو گنبد لی شهرستان به عدد ۷۵ سانتیمتر را چالش مهم منطقه دانست که می طلبد در مدیریت مصرف جدی تر باشیم.
وی با اشاره به وضعیت چاههای شهرستان گفت: در مجموع حدود ۳۳۲ حلقه چاه در سرخس وجود دارد که از این تعداد، ۲۶۲ حلقه مربوط به بخش کشاورزی، ۳۳ حلقه مربوط به تأمین آب شرب و ۳۷ حلقه در بخش صنعت، دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد.
ایزدی ادامه داد: چاههای کشاورزی شهرستان سالانه حدود ۱۵۹ میلیون مترمکعب برداشت دارند، در حالی که میزان برداشت چاههای شرب بیش از ۵ میلیون مترمکعب و چاههای بخش صنعت، دام و طیور نیز بیش از ۵ میلیون مترمکعب است.
وی همچنین از شناسایی ۱۰۲ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان خبر داد و گفت: شناسایی و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز از برنامههای جدی اداره منابع آب سرخس است و این روند با اولویتبندی و رعایت ملاحظات قانونی ادامه خواهد داشت.
ایزدی با اشاره به اقدامات انجامشده برای انسداد چاههای غیرمجاز اظهار کرد: طی سال گذشته ۲۴ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد؛ این در حالی است که در چهار سال گذشته مجموعاً ۲۱ حلقه چاه مسدود شده بود ،البته این افزایش انسدادها نتیجه تشدید نظارتها و همراهی دستگاههای ذی ربط بوده است.
رئیس اداره منابع آب سرخس افزود: برای سال جاری نیز انسداد ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در برنامه قرار گرفته و تاکنون هفت حلقه از چاههای جدید شناساییشده مسدود گردیده و عملیات شناسایی و تعیین تکلیف سایر موارد ادامه دارد.
وی با اشاره به وضعیت اضافهبرداشت از چاههای مجاز گفت: دشت سرخس در سالهای گذشته با بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب اضافهبرداشت سالانه مواجه بوده و همین مسئله در کنار خشکسالی، فشار قابل توجهی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است.
ایزدی بیان کرد: با اجرای طرحهای کنترل برداشت و افزایش نظارت بر چاهها، در سال گذشته میزان اضافهبرداشت کاهش یافت و حدود ۴۰ میلیون مترمکعب از برداشتهای مازاد کنترل شد.
رئیس اداره منابع آب سرخس یکی از اقدامات مؤثر را افزایش تعداد چاههای تحت کنترل و شارژ دانست و گفت: در سال گذشته بیش از ۲۴۰ حلقه چاه برای کنترل میزان برداشت و رعایت حجم مندرج در پروانه تحت نظارت قرار گرفتند که این اقدام در کاهش اضافهبرداشتها مؤثر بوده است.
وی با اشاره به روند افت سطح آب زیرزمینی تصریح کرد: افت سطح آبخوان در سرخس به حدود ۷۵ سانتیمتر رسیده بود که یک زنگ خطر جدی برای منابع آبی شهرستان محسوب میشود؛برهمین اساس با اقدامات انجامشده این میزان در سال گذشته به حدود ۵۵ سانتیمتر کاهش یافت، اما همچنان وضعیت آبخوان نیازمند مدیریت جدی و مستمر است.