سخنگوی دولت گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دشمن و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فاطمه مهاجرانی در آیین راه‌اندازی بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی اظهار کرد: خدمتگزاری به مردم برای دولت چهاردهم افتخار است.

وی افزود: بهره‌برداری از این بیمارستان در پیوند با افزایش دسترسی مردم ملکشاهی به خدمات درمانی و تقویت زیرساخت‌های سلامت و درمان انجام شده است.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: دولت فشار اقتصادی بر مردم و کمبود‌ها را انکار نمی‌کند و هر زمان با مردم صادقانه و شفاف سخن گفته‌ایم، مردم نیز با مسئولان همراه بوده‌اند.

مهاجرانی اجرای طرح‌های زیرساختی را زمان‌بر خواند و تاکید کرد: نباید همه تاخیر‌ها را ناشی از ناکارآمدی مدیران دانست؛ چرا که شرایط تحریم‌های شدید بر روند تامین منابع و اجرای طرح‌ها اثرگذار بوده است.

وی بیان کرد: تکمیل چنین طرح‌هایی برای دولت اهمیت دارد و کوشش می‌کنیم با وجود محدودیت‌ها، نیاز‌های درمانی و عمرانی مردم هرچه سریع‌تر برطرف شود.

سخنگوی دولت یادآوری کرد: این شرایط تنها مربوط به امروز و دیروز نیست؛ اما ملت ایران همواره در کنار یکدیگر از سرزمین خود دفاع کرده‌اند.

مهاجرانی اظهار کرد: مردم ایران نشان داده‌اند که عزت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشورشان را با هیچ چیز معامله نمی‌کنند و این سرمایه اجتماعی پشتوانه‌ای مهم برای عبور از دشواری‌ها است.

وی با قدردانی از مردم ملکشاهی افزود: مردم این شهرستان به شرافت و نجابت شناخته می‌شوند و زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر با وجود تنوع اقوام؛ از ویژگی‌های ارزشمند این منطقه است.

سخنگوی دولت به سابقه فداکاری مردم این منطقه اشاره کرد و افزود: مردم ملکشاهی در برهه‌های مختلف برای سربلندی ایران ایستاده‌اند و شهیدان بسیاری در راه دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند.

سخنگوی دولت در ادامه بر ضرورت حفظ انسجام ملی تاکید کرد و گفت: مردم و مسئولان باید در کنار یکدیگر برای آبادانی ایران کوشش کنند و با اتکا به ظرفیت‌های فراوان، مسیر پیشرفت را ادامه دهند.

فاطمه مهاجرانی بامداد جمعه با پیشواز رسمی استاندار و جمعی از مسئولان و مدیران در فرودگاه شهدای ایلام وارد این استان شد.

وی در بدو ورود به ایلام و در سفر به شهرستان ملکشاهی با حضور در مزار شهدای گمنام با خواندن فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

دیدار و هم‌اندیشی با معتمدان، بزرگان، گروه‌های صلح و چهره‌های اثرگذار استان ایلام از دیگر برنامه‌های کاری مهاجرانی در این سفر است.