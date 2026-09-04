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همایش پیاده روی خانوادگی در شهر خامنه شهرستان شبستر با حضور خانوادهها و علاقهمندان به ورزش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهردار خامنه در همایش پیادهروی خانوادگی این شهر که به مناسبت سومین نکوداشت «روز خامنه» برگزار شد، بر اهمیت توسعه نشاط اجتماعی و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی خادمان شهر تأکید کرد.
حسنزاده با اشاره به برنامههای «روز خامنه» خاطرنشان کرد: ویژهبرنامههای روز خامنه با برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی آغاز شد و طی سه روز، برنامههای مختلفی شامل افتتاح نمایشگاهها، برگزاری مسابقات ورزشی شبانه، برنامههای گردشگری و همایشهای علمی با حضور مهمانان کشوری و استانی برگزار خواهد شد.
وی ایجاد برنامههای مفرح و همگانی را زمینهساز نشاط روزانه مردم دانست و اظهار امیدواری کرد: اینگونه رویدادهای مردمنهاد به رفتاری دائمی و فرهنگی ماندگار در شهر تبدیل شوند.
شهردار خامنه همچنین با اشاره به تاریخچه و مفاخر برجسته خامنه، یاد و خاطره شهدای منطقه و بزرگان این شهر را گرامی داشت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایستادگی و فداکاری مردم دانست.