پلیس راهور اعلام کرد:
۷۵ درصد تخلفات شبانه تهران برای کامیونهاست
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۴۱۰ هزار فقره تخلف برای وسایل نقلیه سنگین از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
سرهنگ فیروز کشیر با اعلام این آمار گفت: ۷۵ درصد تخلفات ثبتشده مربوط به کامیونها بوده و بیشتر این تخلفات در ساعات تاریکی هوا رخ داده است.
وی افزود: طرح برخورد با تخلفات شبانه در پاسخ به مطالبات مردمی و با هدف کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، تردد در خط سوم و استفاده از چراغهای خیرهکننده اجرا میشود .