به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ فیروز کشیر با اعلام این آمار گفت: ۷۵ درصد تخلفات ثبت‌شده مربوط به کامیون‌ها بوده و بیشتر این تخلفات در ساعات تاریکی هوا رخ داده است.

وی افزود: طرح برخورد با تخلفات شبانه در پاسخ به مطالبات مردمی و با هدف کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، تردد در خط سوم و استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده اجرا می‌شود .