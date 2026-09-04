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سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد: قیمت مواد غذایی در جهان در ماه اوت (مرداد) افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۲۲ رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری میدل ایست آی نوشت: قیمت مواد غذایی در جهان در ماه اوت (مرداد) افزایش یافت و به بیشترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۲۲ رسید. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد روز جمعه اعلام کرد جنگ علیه ایران نیز تا حدی در این افزایش قیمتها تأثیر داشته است.
این نهاد اعلام کرد گرمای شدید و خشکسالی در اروپا، احتمال وقوع یک الگوی شدید آبوهوایی النینو و اختلال در تجارت ناشی از جنگهای اوکراین و ایران، بازارهای کشاورزی را بیثبات کردهاند. این عوامل باعث شدهاند قیمت غلات به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته و قیمت شکر به بالاترین میزان در یک سال اخیر برسد.
شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمت سبدی از کالاهای غذایی مورد معامله در بازارهای بینالمللی را دنبال میکند، در ماه اوت بهطور میانگین به ۱۳۳.۳ واحد رسید؛ در حالی که رقم بازبینیشده این شاخص در ماه ژوئیه(تیر) ۱۳۰.۸ واحد بود.
رویترز گزارش داد: این رقم بالاترین سطح این شاخص از نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) محسوب میشود، هرچند هنوز تقریباً ۱۷ درصد پایینتر از رقم بی سابقه ثبتشده در ماه مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) است؛ یعنی زمانی که روسیه تهاجم تمامعیار خود را به اوکراین آغاز کرد.
با تشدید حملات در دریای سیاه، محمولههای غلات صادرشده از روسیه و اوکراین کاهش یافته است. در همین حال، جنگ با ایران همچنان موجب اختلال و فشار بر روند انتقال کودهای مورد استفاده برای کشت محصولات کشاورزی شده است.