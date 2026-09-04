امام جمعه جویبار بر وحدت و همبستگی ملت‌های مسلمان برای مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا و همدستانش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه جویبار بر ضرورت وحدت و همبستگی ملت‌های مسلمان برای مقابله با زورگویی‌های آمریکا و همدستانش تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه سیاسی عبادی جویبار گفت: آمریکا و همدستانش با ایجاد تفرقه میان ملت‌های مسلمان به دنبال غارت نفت، گاز و ثروت‌های منطقه و تحقق اهداف خود هستند.

وی افزود: ملت‌های مسلمان، به‌ویژه کشورهای غرب آسیا، باید با وحدت و همبستگی اجازه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورهای منطقه را ندهند.

امام جمعه جویبار افق انقلاب اسلامی را پیروزی نهایی حق بر باطل دانست و گفت: همه باید در مسیر این آرمان و زمینه‌سازی برای حکومت فراگیر حضرت مهدی (عج) تلاش و اندیشه ناب امامین انقلاب را به جهانیان معرفی کنیم.

حجت‌الاسلام محمدی افزود: دشمنان از گسترش و جهانی شدن پیام انقلاب اسلامی هراس دارند و در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند مانع گسترش این موج بیداری شوند.

وی وحدت و اتحاد را از عوامل اصلی پیروزی کشور در برابر توطئه‌ها و جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: اگر وحدت و انسجام ملی و همراهی مردم وجود نداشت، سرنوشت کشور می‌توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

امام جمعه جویبار در پایان بر حفظ اتحاد، انسجام و هوشیاری ملت‌های مسلمان در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.امام جمعه جویبار بر ضرورت وحدت و همبستگی ملت‌های مسلمان برای مقابله با زورگویی‌های آمریکا و همدستانش تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه سیاسی عبادی جویبار گفت: آمریکا و همدستانش با ایجاد تفرقه میان ملت‌های مسلمان به دنبال غارت نفت، گاز و ثروت‌های منطقه و تحقق اهداف خود هستند.

وی افزود: ملت‌های مسلمان، به‌ویژه کشورهای غرب آسیا، باید با وحدت و همبستگی اجازه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورهای منطقه را ندهند.

امام جمعه جویبار افق انقلاب اسلامی را پیروزی نهایی حق بر باطل دانست و گفت: همه باید در مسیر این آرمان و زمینه‌سازی برای حکومت فراگیر حضرت مهدی (عج) تلاش و اندیشه ناب امامین انقلاب را به جهانیان معرفی کنیم.

حجت‌الاسلام محمدی افزود: دشمنان از گسترش و جهانی شدن پیام انقلاب اسلامی هراس دارند و در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند مانع گسترش این موج بیداری شوند.

وی وحدت و اتحاد را از عوامل اصلی پیروزی کشور در برابر توطئه‌ها و جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: اگر وحدت و انسجام ملی و همراهی مردم وجود نداشت، سرنوشت کشور می‌توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

امام جمعه جویبار در پایان بر حفظ اتحاد، انسجام و هوشیاری ملت‌های مسلمان در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.