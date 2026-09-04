استاندار لرستان گفت: نخستین کاروان زیارتی جمعی از شرکتکنندگان اجتماع شبانه ی مردمی استان راهی مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در مراسم بدرقه ی نخستین گروه زائران حاضر در تجمعات شبانه ی استان به مشهد مقدس گفت: هشت کاروان از منتخبان قرعهکشی های تجمعات شبانه ی استان با حمایت استانداری به مشهد مقدس اعزام میشوند.
سید سعید شاهرخی با قدردانی ازحضور و ایستادگی مردم استان در سنگر خیابان افزود:حضور حماسی برجسته مردم انقلابی در بیش از ۱۸۵ شب سنگر خیابان موجب قوت قلب و تقویت روحیه رزمندگان میدان است و این حضور، نشانهای از میهن پرستی، دیانت و غیرت مردم در پاسداری از سرزمین اسلامی است.
وی بیان کرد:اعضای این کاروان از بین شرکتکنندگان اجتماع شبانه و از طریق قرعهکشی انتخاب و برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا(ع) راهی مشهد مقدس شدند.