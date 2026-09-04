سارا فلاحی در بازدید از طاق شیرین و فرهادِ شهرستان ایوان گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی استان اقدامات خوبی در زمینه حفاظت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری انجام داده است و حفاظت از این آثار وظیفه‌ای عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه ملی ۲ میلیارد تومانی اختصاص یافته به طرح توسعه زیرساخت‌های رفاهی طاق شیرین و فرهاد شهرستان ایوان، اظهار کرد: اگر در ادامه کار به بودجه بیشتری نیاز باشد، قطعا کمک خواهد شد.

طاق شیرین و فرهاد؛ ساختمانی باستانی، مربوط به دوره ساسانیان است و در استان ایلام، شهرستان ایوان، بخش زرنه، روستای چهل زرعی، تنگ کوشک واقع شده‌است.

این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۹۶۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.