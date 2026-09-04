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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از صدور ۲۵ مجوز بینام جهت تسهیل ورود سرمایهگذاران و حذف بروکراسیهای اداری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیر خلیلیخواه با اشاره به اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید، گفت: شناسایی و بارگذاری این مجوزها در سامانه ملی، مسیر ورود سریع سرمایهگذاران را هموار میکند.
وی افزود: از این میان، ۱۲ طرح در حوزه گردشگری شناسایی شده و مطالعات پیشامکانسنجی آنها نیز تکمیل شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمارهای چشمگیر جذب سرمایهگذاری خارجی در استان، اظهار داشت: از سال ۷۲ تاکنون، بیش از یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در قالب ۱۲۵ طرح در قزوین ثبت شده که حدود ۹۳۶ میلیون دلار آن وارد چرخه عملیاتی شده است.
خلیلی خواه همچنین خاطرنشان کرد:این حجم از سرمایهگذاری از سوی فعالان ۲۸ کشور جهان انجام شده و منجر به اشتغالزایی مستقیم برای حدود هفت هزار متخصص و نیروی بومی در استان گشته است.
وی همچنین بر اولویت توسعه شهرک سرمایهگذاری خارجی با تمرکز بر فناوریهای نوین نظیر نانوفناوری و زیستفناوری جهت انتقال دانش فنی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد.