مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از صدور ۲۵ مجوز بی‌نام جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و حذف بروکراسی‌های اداری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیر خلیلی‌خواه با اشاره به اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید، گفت: شناسایی و بارگذاری این مجوز‌ها در سامانه ملی، مسیر ورود سریع سرمایه‌گذاران را هموار می‌کند.

وی افزود: از این میان، ۱۲ طرح در حوزه گردشگری شناسایی شده و مطالعات پیش‌امکان‌سنجی آنها نیز تکمیل شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار‌های چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان، اظهار داشت: از سال ۷۲ تاکنون، بیش از یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ۱۲۵ طرح در قزوین ثبت شده که حدود ۹۳۶ میلیون دلار آن وارد چرخه عملیاتی شده است.

خلیلی خواه همچنین خاطرنشان کرد:این حجم از سرمایه‌گذاری از سوی فعالان ۲۸ کشور جهان انجام شده و منجر به اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود هفت هزار متخصص و نیروی بومی در استان گشته است.

وی همچنین بر اولویت توسعه شهرک سرمایه‌گذاری خارجی با تمرکز بر فناوری‌های نوین نظیر نانوفناوری و زیست‌فناوری جهت انتقال دانش فنی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.