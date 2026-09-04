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چین: تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران را نمی‌پذیریم

وبگاه الجزیره در گزارشی تحلیلی تبعبت نکردن چین را عامل اصلی به نتیجه نرسیدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارزیابی کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۱۷:۴۳
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برچسب ها: چین ، تحریم های آمریکا ، مخالفت چین
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