امام جمعه رامسر بر تقویت اقدامات جهادی و نقش‌آفرینی مساجد و محله‌ها برای حل مشکلات مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماز جمعه شهرستان رامسر به امامت حجت‌الاسلام محمود علیخانی در مسجد جامع پیامبر اعظم (ص) شهر رامسر برگزار شد.

امام جمعه رامسر با اشاره به نامگذاری ۱۳ شهریور به عنوان روز حرکت‌های جهادی و امداد مردمی و روز تعاون، بر تقویت اقدامات جهادی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در شرایط جنگ با استکبار جهانی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علیخانی گفت: در شرایط دشوار کنونی، نقش محله‌محوری و مساجد در کمک به مردم و حل مشکلات اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: جامعه باتقوا، جامعه‌ای است که درد و رنج مردم را درد خود می‌داند و برای حل مشکلات، اقدامات جهادی و مسئولانه انجام می‌دهد.

امام جمعه رامسر گفت: مردم و متدینین باید آستین همت بالا بزنند و منتظر دولت و سایر قوا نمانند، چرا که نوع‌دوستی در آموزه‌های دینی و ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام علیخانی افزود: اقدام جهادی، سیره قائد شهید ماست و همواره بر آن تأکید داشتند.

وی گفت: کسی که روحیه جهادی دارد، نمی‌گوید به من چه، بلکه می‌گوید برای گره‌گشایی از کار هموطنم چه کاری از دستم برمی‌آید تا گوشه‌ای از کار را بردارم.

امام جمعه رامسر همچنین بر توجه ویژه به معیشت و درمان مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و از هزینه‌های بالای زندگی و درمان انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام علیخانی خواستار حل مشکلات مردم شد و افزود: مردم در ادوار مختلف انقلاب، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پای آرمان‌های بنیانگذار انقلاب، قائد شهید و شهدای عزیز ایستاده‌اند و میدان و خیابان را رها نکرده‌اند.