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سرمربی تراکتور با تأکید بر اهمیت حمایت هواداران در دیدار برابر گلگهر سیرجان، گفت: حضور پرشور هواداران در ورزشگاه میتواند یک یار بیشتر برای تیم باشد و امیدوارم آنان تا پایان مسابقه از بازیکنان حمایت کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور و گلگهر سیرجان، اظهار داشت: گلگهر تیم باکیفیتی است و بازیکنان خوب و باکیفیتی دارد. این تیم امسال بازیکنان جدیدی جذب کرده و در بسیاری از پستها تغییر داشته است. اما ما فریب دو شکست اخیر گلگهر را نمیخوریم و میدانیم با تیم خوبی روبهرو هستیم.
وی ادامه داد: حریف را آنالیز کردهایم و به نکات مدنظرمان رسیدهایم. باید خیلی حواسجمع باشیم، نقاط قوت آنها را از کار بیندازیم و از نقاط ضعفشان استفاده کنیم. تمرکز بالا و حضور هواداران در کنار ما میتواند به موفقیت تیم کمک کند. میخواهم فردا هواداران کنارمان باشند؛ با حضور آنها یک یار بیشتر داریم. هواداران از بازیکنان و تیم حمایت کنند و ما هم تمام تلاشمان را در زمین انجام میدهیم تا به موفقیت برسیم.
سرمربی تراکتور در خصوص مصدومان تیمش، اظهار داشت: در مورد هاشمنژاد و ترابی، قطعا نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم. وضعیت سایر مصدومان بهگونهای نیست که بتوانیم از الان بگوییم بازی میکنند یا نه. فاصله بین مسابقات بسیار کم است و باید تا لحظه آخر صبر کنیم تا ببینیم بازیکن میتواند بازی کند یا خیر. راه دیگری نداریم و باید همین مسیر را تا نیمفصل ادامه دهیم و پس از آن برای جذب بازیکن اقدام کنیم.
نکونام درباره بدنسازی پیش فصل تیم، بیان کرد: نظر من این است که تیم در دوران بدنسازی پیش فصل، کم تمرین کرده است. هر مربی دیدگاه و سلیقه خودش را دارد. اگر من در پیش فصل سرمربی بودم، تمرینات بیشتری انجام میدادیم. این اتفاقی است که رخ داده و باید نگاهمان رو به جلو باشد و با شرایط فعلی برای موفقیت تلاش کنیم.
سرمربی تراکتور در خصوص اضافه شدن مربی بدنساز اسپانیایی، گفت: شرایط کشور بهگونهای است که کارهای اداری زمانبر شده است. اقدامات لازم انجام شده تا بتوانیم مربی بدنساز اسپانیایی را به تیم اضافه کنیم. این موضوع در اختیار من و باشگاه نبوده و مربوط به امور اداری است. امیدوارم این مربی در همین هفته به تیم اضافه شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در جام ملتهای ۲۰۱۹ تیم ملی تا مرحله نیمهنهایی بدون گل خورده پیش رفت، اما در دیدار مقابل ژاپن پس از دریافت گل نتوانست به بازی برگردد و از نظر روانی فروپاشید و آیا با بازیکنان درباره شرایط مشابه تمرین کرده است، گفت: مقایسهای که کردید کاملاً اشتباه است. بازی با ژاپن یک مسابقه حذفی بود و تیم باید گل خورده را جبران میکرد. اینجا لیگ است و تیمها در یک بازه زمانی طولانی با یکدیگر بازی میکنند. لیگ پرفشار است، اما در بازی حذفی تک بازی، یک بر صفر یا پنج بر صفر باختن تفاوتی ندارد. بازی ملی و حذفی با مسابقات باشگاهی کاملاً متفاوت است. تیمها برای صعود از مرحله گروهی و مراحل حذفی، استراتژیهای مختلفی دارند.
نکونام ادامه داد: اینکه گل خوردیم یا نه، مهم نیست؛ مهم این است که باید پیروز شویم. شرایط سختی داریم و دو بازیکن اصلی خط حملهمان را در اختیار نداریم. ترکیب خط حمله ما چهار نفر هستند که مهدی ترابی و هاشمنژاد، دو عضو این خط، در اختیارمان نیستند و مجبور شدهایم از بازیکنان در پستهای غیرتخصصی استفاده کنیم. با این حال، کار درست و بازی خوبی انجام میدهیم.
وی با اشاره به دیدار هفته گذشته مقابل شمسآذر، بیان کرد: آنها روی یک ضربه ایستگاهی فرصت گلزنی داشتند، اما ما باید چندین گل به ثمر میرساندیم و فرصتهای زیادی داشتیم. پنالتی ما را نگرفتند و هنوز به این موضوع فکر میکنم که چطور از پنالتی ما گذشتند. وقت اضافه بسیار کمی اعلام شد و این مسائل تأثیرگذار است.
سرمربی تراکتور افزود: روزی هست که تیم گل میخورد، مساوی میکند و شکست میخورد. تیم، گروه و باشگاه باید در روزهای بد هم کنار یکدیگر باشند؛ همانطور که در روزهای خوب کنار هم بودند. لیگ یک پروسه بلندمدت است و به همه نیاز داریم؛ به همه بازیکنان و حمایت همه هواداران نیاز داریم. رکن اصلی این تیم هواداران هستند و امیدوارم تا روز آخر برای موفقیت بجنگیم.
سرمربی تراکتور درباره برنامه تیمش برای دیدار فردا، اظهار داشت: برنامه داریم. ما برای هر بازی تمرینات خودمان را انجام میدهیم تا به موفقیت برسیم و فردا نیز همین کار را خواهیم کرد. تمام تیمها مقابل ما بسته بازی میکنند تا امتیاز بگیرند. ما هم برای کسب حداکثر امتیاز تلاش میکنیم و قطعاً برای این بازی برنامه و استراتژی خاص خودمان را داریم.
نکونام در پاسخ به این سؤال که آیا از سهمیه فیفا برای جذب بازیکن استفاده میکنید، گفت: نمیتوانیم بازیکن بزرگسال جذب کنیم. قوانین خوبی در فوتبال داریم؛ اگر بازیکنی خارج از بازه نقلوانتقالات مصدوم شود، نمیتوانیم بازیکن جایگزین جذب کنیم. این موضوع باعث شده باشگاهها دستوپا بسته مقابل تیمهای قوی آسیا و پر از بازیکنان تاپ به میدان بروند! این مسئله برای تیم ما مشکلساز شده است. نمیتوانیم تا نیمفصل بازیکن اضافه کنیم. لیست ما پر است و زمانی که من به تیم آمدم نیز این لیست پر بود؛ بنابراین باید تا نیمفصل صبر کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: میتوانیم بازیکن کمتر از ۲۵ سال جذب کنیم، اما در این شرایط پیدا کردن بازیکنی باکیفیت، آزاد و بدون مصدومیت بسیار سخت و این هم شانس ماست.