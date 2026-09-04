به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش رادیویی «مشکلات قدیمی» به کارگردانی اکبر زنجانپور، داستان سه دوست قدیمی را روایت می‌کند که دلخوری‌ها و سوءتفاهم‌های سال‌های دور، زندگی آنها و فرزندانشان را تحت تأثیر قرار داده است.

این نمایش رادیویی با نگاهی به روابط انسانی و تأثیر سوءتفاهم‌های حل‌نشده بر زندگی افراد، تلاش می‌کند روایت متفاوتی از رفاقت، قهر، بخشش و ضرورت گفت‌و‌گو ارائه دهد.

اکبر زنجانپور کارگردان، یاسمن شکرگزار نویسنده و شهناز دهکردی تهیه‌کننده این اثر هستند. محمدرضا قبادی‌فر به عنوان افکتور و رضا طاهری به عنوان صدابردار در تولید «مشکلات قدیمی» همکاری دارند.

نورالدین جوادیان، مجتبی طباطبایی، محسن بهرامی، علی میلانی، مهرخ افضلی، نازنین مهیمنی، فریبا طاهری، بهناز بستان‌دوست، محمد آقامحمدی، مونا صفی، محمد یگانه، مروارید کریم‌پور و بیتا خارستانی از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

«مشکلات قدیمی» از ۱۵ شهریور ساعت یک بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد در ساعت‌های ۷، ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.