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مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: هوای گیلان در شنبه ۱۴ شهریور، نخستین روز هفته صاف تا کمی ابری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: فردا شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، هوای گیلان صاف تا کمی ابری است.
وی افزود: این هوای صاف و آفتابی از روز یکشنبه به تدریج کمی ابری همراه با بارش رگباری باران خواهد بود و روز سه شنبه آسمان استان کاملا بارانی میشود.
مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: در حال حاضر دمای شهر رشت مرکز گیلان ۳۲ درجه سانتیگراد و رطوبت این شهر هم ۶۵ درصد است.
محمد دادرس گفت: در شبانه روز گذشته صومعه سرا با ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین منطقه استان و دیلمان با ۱۳ درجه خنکترین منطقه استان بوده است.
دریا هم تا فردا آرام و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.