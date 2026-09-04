به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: فردا شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، هوای گیلان صاف تا کمی ابری است.

وی افزود: این هوای صاف و آفتابی از روز یکشنبه به تدریج کمی ابری همراه با بارش رگباری باران خواهد بود و روز سه شنبه آسمان استان کاملا بارانی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: در حال حاضر دمای شهر رشت مرکز گیلان ۳۲ درجه سانتیگراد و رطوبت این شهر هم ۶۵ درصد است.

محمد دادرس گفت: در شبانه روز گذشته صومعه سرا با ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین منطقه استان و دیلمان با ۱۳ درجه خنکترین منطقه استان بوده است.

دریا هم تا فردا آرام و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.