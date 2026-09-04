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حادثه گیر کردن دست یک جوان ۲۳ ساله در دستگاه خمیرگیر یک نانوایی در خاقانی مشهد، با حضور سریع تیمهای امدادی و اقدام بهموقع همکارانش، با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر منطقه ۸ عملیات آتشنشانی مشهد در باره این مأموریت گفت: حادثه ساعت ۰۸:۵۶ امروز (۱۳شهریور) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۲۵ و تیم نجات تخصصی از ایستگاه ۲۳ به محل اعزام شدند. خوشبختانه پیش از رسیدن همکاران، کارگران نانوایی با سرعت عمل دستگاه را خاموش کرده بودند تا از آسیب بیشتر به مصدوم جلوگیری شود.
آتشپاد دوم احمد مرندی،افزود: همکاران آتشنشان با استفاده از تجهیزات تخصصی رهاسازی، موفق شدند دست این جوان را در کوتاهترین زمان از دستگاه خارج کنند. مصدوم بلافاصله پس از رهاسازی، جهت اقدامات درمانی فوری در اختیار عوامل اورژانس ۱۱۵ قرار گرفت.
وی، ضمن تشریح این عملیات از مسئولان واحدهای صنفی و صنعتی خواست؛ نسبت به نصب حفاظهای ایمنی بر روی دستگاههای خطرآفرین، آموزش نیروها و رعایت اصول ایمنی در محیط کار اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.