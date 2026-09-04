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مرحله استانی چهل و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف با حضور و رقابت ۶۲ برگزیده زن و مرد از سراسر کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: مرحله شهرستانی این مسابقات تیرماه امسال برگزار شد و در پی آن، ۶۲ نفر به مرحله استانی راه یافتند.
سیدرضا منصوری افزود: از مجموع راهیافتگان به مرحله استانی، ۳۰ نفر آقا و ۳۲ نفر نیز خانم هستند که مسابقات بخش برادران برگزار شده و رقابتهای بخش خواهران نیز فردا، ۱۴ شهریورماه، در همین مکان برگزار خواهد شد.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این دوره، داورانی از استانهای همجوار، از جمله استانهای اصفهان و فارس، در کنار داوران استان کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند و امر داوری مسابقات را بر عهده گرفتهاند.
منصوری درباره رشتههای این دوره از مسابقات گفت: در بخش برادران، رشتههای حفظ کل قرآن کریم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، دعاخوانی و اذان برگزار میشود، رشته اذان ویژه برادران است و در بخش خواهران برگزار نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: رشته حفظ پنج جزء قرآن کریم امسال در مرحله شهرستانی برگزار شد و برگزیدگان این رشته به مرحله استانی راه پیدا نمیکنند، بنابراین رقابت این رشته در همان مرحله شهرستانی پایان مییابد.
مدیرکل اوقاف کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: اگر بخش قرآنی و فرهنگی کشور را از حالت بخشنامهای و دولتی خارج کرده و به نهادهای مردممحور و خیران بسپاریم، بازخورد و خروجی بسیار بهتری را شاهد خواهیم بود؛ تجربهای که هماکنون در استانهای اصفهان و یزد به وضوح دیده میشود.
حجتالاسلام نصیرالاسلامی با تأکید بر اینکه سازمان اوقاف خادم هر دو میراث گرانبهای پیامبر (ص) یعنی قرآن و اهل بیت (ع) است، گفت: برخلاف تهمتهای وهابیت، ما داعیهدار پیوند میان قرآن و اهل بیت (ع) هستیم و این سازمان توفیق خدمتگزاری در هر دو حوزه را دارد.
مدیرکل اوقاف کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای پایان دادن به فعالیتهای جزیرهای و پراکنده در حوزه قرآن خبر داد و افزود: راهبرد اصلی ما، تمرکز تمامی دستگاههای فرهنگی و قرآنی استان برای آموزشهای تخصصی و بلندمدت است. حجتالاسلام نصیرالاسلامی تصریح کرد: هدف ما صرفاً برگزاری مسابقات نیست، بلکه میخواهیم با بهرهگیری از اساتید برجسته ملی، دورههای یکساله آموزشی برگزار کنیم تا شاهد درخشش فرزندان این استان در مسابقات کشوری و بینالمللی باشیم.
وی در پایان با اشاره به استفاده از ظرفیت موقوفات قرآنی برای حمایت از استعدادهای درخشان، خاطرنشان کرد: با کمک خیران و متولیان موقوفات، تلاش داریم دستمان برای حمایت مالی از قاریان و حافظان بازتر باشد و جوایز و حمایتهای تشویقی را به سطحی فراتر از بخشنامههای سازمانی ارتقا دهیم.