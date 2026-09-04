به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه سی ان ان، گروه فولکس واگن اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد: قصد دارد ۵۰ هزار فرصت شغلی را حذف کند و نیمی از مدل‌های خودرو‌های خود را از سبد محصولاتش کنار بگذارد. این خودروساز آلمانی با مشکلاتی همچون افزایش رقابت شرکت‌های چینی در اروپا و هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های واردات خودرو به بازار آمریکا رو به روست.

فولکس واگن همچنین اعلام کرد: ظرفیت مازاد تولید کارخانه‌های این شرکت در آلمان حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، اما این شرکت درباره تعداد دقیق مشاغلی که حذف خواهد شد یا کارخانه‌هایی که ممکن است تعطیل شوند، توضیحی نداد.

این گروه خودروسازی علاوه بر برند فولکس واگن، مالک برند‌های آئودی، پورشه، لامبورگینی و چند برند دیگر است.

فولکس واگن سال هاست در حال کاهش نیروی کار خود و رویارویی با اتحادیه‌های کارگری قدرتمند آلمان است. بر اساس جدیدترین گزارش مالی شرکت، تعداد کارکنان فولکس واگن در آلمان از ۲۷۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ به ۲۵۴ هزار نفر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

خریداران فولکس واگن علاوه بر اینکه مدل‌های کمتری برای انتخاب خواهند داشت، آزادی عمل بسیار کمتری نیز برای خرید خودرو با امکانات و ویژگی‌های مورد نظر خود خواهند داشت. این شرکت اعلام کرد قصد دارد «پیچیدگی» خودروهایش را ۷۵ درصد کاهش دهد.

گروه فولکس واگن اعلام کرد: «هدف در مدل‌های اولویت بندی شده، برتری در طراحی و فناوری است و تمرکز بر تولید مدل‌های کمتر، این هدف را محقق می‌کند.» بنا بر اعلام این شرکت، این تغییرات به «افزایش تولید هر مدل، کاهش هزینه‌ها و تقویت صرفه جویی ناشی از مقیاس تولید» منجر خواهد شد.

اولاف لیز، نخست وزیر ایالت نیدِرزاکسن آلمان گفت: «با توجه به رقابت بین المللی، چالش‌هایی که فولکس واگن و صنعت خودروسازی آلمان با آنها رو به رو هستند، بسیار بزرگ است.»

ایالت نیدرزاکسن دومین سهامدار بزرگ شرکت فولکس واگن‌ای جی، شرکت مادر گروه فولکس واگن است.

لیز افزود: «ما به چارچوبی رقابتی و سیاست تجاری نیاز داریم که پایگاه صنعتی ما را در رقابت جهانی روزافزون تقویت کند.»

این شرکت همچنین با هزینه‌های قابل توجه ناشی از تعرفه‌های آمریکا بر خودرو‌های وارداتی رو به روست. بر اساس اظهارات سرمایه گذاران، ممکن است تعرفه‌ها امسال حدود ۴.۷ تا ۵.۸ میلیارد دلار برای فولکس واگن هزینه داشته باشند.

فولکس واگن حدود ۲۰۰ هزار خودرو در کارخانه‌های خود در آمریکا تولید می‌کند، اما سالانه حدود ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو را با تعرفه ۱۵ درصدی از اروپا و ۲۸۷ هزار دستگاه دیگر را با تعرفه ۲۷.۵ درصدی از مکزیک وارد می‌کند.

فولکس واگن مانند خودروسازان دیگر قصد داشت تغییر بزرگی در جهت تولید خودرو‌های برقی ایجاد کند، اما پس از کاهش حمایت دولت ترامپ از خودرو‌های برقی، تولید خودروی برقی آی دی.۴ را برای بازار آمریکا در ماه آوریل متوقف کرد.

این شرکت برای اجرای برنامه‌های خود در زمینه خودرو‌های برقی در اروپا نیز با چالش رو به روست، چرا که فروش خودرو‌های برقی ساخت خودروسازان چینی در این بازار به سرعت رو به افزایش است.