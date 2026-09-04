\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u06cc\u0644\u062f\u0627 \u062d\u0633\u0646\u200c\u0634\u0648\u06a9\u062a\u06cc \u0628\u0647\u200c\u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0645\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0646\u0627\u06af\u0648\u06cc\u0627 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0