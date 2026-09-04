۲ هزار و ۲۸۸ قطعه مرغ زنده خارج از شبکه توزیع از یک کامیون به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در زنجان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۲ هزار و ۲۸۸ قطعه مرغ زنده خارج از شبکه توزیع از یک کامیون به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

سرهنگ حسین بدری گفت: مامورین پلیس امنیت اقتصادی به منظور مقابله با قاچاق حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی کامیون بنز که در حال حمل مرغ زنده بود، مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون، ۲ هزار و ۲۸۸ قطعه مرغ زنده تخم گذار و فاقد مجوز را کشف کردند.

وی تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این راستا متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.