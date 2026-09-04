پیکر شهید آسیه ملایی‌نژاد، پنجمین شهید حمله دشمن آمریکایی به یک عروسی در بندرکوهستک، امروز در بندرپل شهرستان بندرخمیر تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس؛ شهید آسیه ملایی‌نژاد، بانوی اهل بندرپل شهرستان بندرخمیر بود که در حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندرکوهستک شهرستان سیریک مجروح شده بود و دیروز بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

مراسم تشییع و خاک سپاری این بانوی شهید، با حضور گسترده مردم برگزار شد.

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در حمله سه شنبه شب، دهم شهریور دشمن آمریکایی به یک عروسی در بندرکوهستک سیریک، چهار نفر هم شهید شده بودند که دیروز در شهرستان سیریک تشییع شدند.

در این حمله جنایتکارانه، ۶۸ نفر نیز مجروح شدند.