به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ بافت یکی از قطب‌های تولید گردو در بین شهرستان‌های گردوخیز کشور محسوب می‌شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان گفت : سطح زیر کشت گردو در شمال استان ۱۹۵۰۰هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال ۲۴هزارتن گردو از باغ‌های گردوی استان برداشت شود.



ایمان کریم قاسمی عملکرد این محصول در هکتار را حدود هزار و ۳۰۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: استان کرمان رتبه دوم سطح زیر کشت کشور و رتبه پنجم تولید گردوی کشور را داراست و در استان نیز به ترتیب شهرستان‌های بافت، رابر و بردسیر رتبه اول تا سوم سطح زیر کشت و تولید را دارند.



