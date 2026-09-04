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جشنواره گردو امروز به شکرانه آغاز برداشت این محصول، در شهر بافت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ بافت یکی از قطبهای تولید گردو در بین شهرستانهای گردوخیز کشور محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان گفت : سطح زیر کشت گردو در شمال استان ۱۹۵۰۰هکتار است و پیش بینی میشود امسال ۲۴هزارتن گردو از باغهای گردوی استان برداشت شود.
ایمان کریم قاسمی عملکرد این محصول در هکتار را حدود هزار و ۳۰۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: استان کرمان رتبه دوم سطح زیر کشت کشور و رتبه پنجم تولید گردوی کشور را داراست و در استان نیز به ترتیب شهرستانهای بافت، رابر و بردسیر رتبه اول تا سوم سطح زیر کشت و تولید را دارند.