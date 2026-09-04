سوزاندن کاه و کلش پس از برداشت محصول، با انتشار آلاینده‌های سمی و گازهای گلخانه‌ای، سلامت هوا و خاک را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس مدیریت ترویج جهاد کشاورزی مازندران درباره مضرات آتش زدن بقایای کشاورزی هشدار داد.

مریم نظری گفت: از بین رفتن مواد آلی، کاهش حاصلخیزی و باروری خاک و در نتیجه کاهش عملکرد محصول در سال‌های آینده، از مهم‌ترین مضرات سوزاندن کاه و کلش است.

وی افزود: سوزاندن کاه و کلش پس از برداشت محصول موجب انتشار آلاینده‌های سمی و گازهای گلخانه‌ای در هوا می‌شود که می‌تواند به مشکلات تنفسی و سایر بیماری‌ها منجر شود.

نظری گفت: از دیگر آسیب‌های آتش زدن بقایای کشاورزی، از بین رفتن موجودات زنده و مفید خاک است که کاهش تنوع زیستی در خاک را به دنبال دارد.

وی افزود: تداوم این کار در سال‌های آینده موجب تخریب بافت خاک، فشرده شدن و کاهش نفوذپذیری آن و افزایش خطر فرسایش خاک خواهد شد.

کارشناس مدیریت ترویج جهاد کشاورزی مازندران گفت: با افزایش آگاهی درباره مضرات سوزاندن کاه و کلش و ترویج روش‌های جایگزین، می‌توان به حفظ محیط زیست و بهبود شرایط کشاورزی کمک کرد.

نظری افزود: جمع‌آوری و بسته‌بندی کاه برای استفاده در سیلو و خوراک دام، خرد کردن کاه و سایر بقایای گیاهی با دستگاه‌های خردکننده و بازگرداندن آنها به خاک برای افزایش مواد آلی و همچنین جمع‌آوری و غنی‌سازی کاه و کلش برای تهیه کمپوست از جمله راهکارهای مناسب و قابل توصیه به کشاورزان است.