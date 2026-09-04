به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مهرانه جعفری با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار منتشره و گزارش‌های تحلیلی، میزان پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان اجباری (مشمولین این تعهد) در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱ میلیارد تومان بوده و با افزایش ۴۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ و نیم میلیارد تومان و با رشد ۲۷ درصدی در سال ۱۴۰۳ به ۸/۱۹ میلیارد تومان رسیده است، افزود: در سال ۱۴۰۴ رقم پرداختی این تعهد با رشد چشمگیر ۵۲ درصدی به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه کمک هزینه ازدواج صرفاً به بیمه شدگان اجباری، مشمولین قانون کار که لیست حق بیمه آنها توسط کارفرما ارسال می‌شود تعلق گرفته و داشتن شرایطی همچون حداقل دو سال بیمه پردازی قبل از تاریخ عقد، اولین ازدواج بودن و عقد دائم بودن از الزامات آن می‌باشد گفت: این تعهد به صورت کاملاً غیرحضوری در تمامی مراحل انجام و مبلغ پرداختی برای هر فرد بر اساس فرمول محاسباتی با دستمزد مشمول کسر حق بیمه او در ارتباط است.