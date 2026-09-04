براساس اعلام روابط عمومی صداوسیمای استان خوزستان، فرستنده موج AM رادیو خوزستان روی فرکانس ۷۱۱ کیلوهرتز بعد از ۱۸ ماه خاموشی، مجدداً راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرستنده موج AM «رادیو خوزستان» روی فرکانس ۷۱۱ کیلوهرتز بعد از ۱۸ ماه خاموشی مجدداً روشن شد.

این فرستنده پرقدرت اوایل اسفند ۱۴۰۳، با هدف نصب تجهیزات جدید خاموش شد و قرار بود خرداد ۱۴۰۴ روشن شود، اما این خاموشی ۱۸ ماه طول کشید و هم اکنون مخاطبان رادیو خوزستان می‌توانند دوباره صدای آن را از طریق موج‌ای‌ام دریافت کنند.

گفتنی است؛ در خرداد ماه ۱۴۰۵ فرستنده موج‌ای‌ام رادیو خوزستان به مدت کوتاهی روشن شد، اما این موضوع تنها چند هفته ادامه داشت.