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رئیس قوه قضائیه در دیدار با عالیترین مقام قضائی هند، با قدردانی از حضور پرشور علمای هندی در گرامیداشت یاد امام شهید، بر پیروزی ایران در دو جنگ تحمیلی اخیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامههای سفر خود به دهلی هند به منظور شرکت در اجلاسیه بریکس، با «سانجیو خان» عالیترین مقام قضائی کشور میزبان دیدار کرد.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی شایسته کشور هند از سران قضائی کشورهای عضو بریکس، گفت: ما قدردان ملت و علمای هندی هستیم که در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدمان، خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) حقیقتاً حضوری پر شور و شعور داشتند و آزادگی خود را به رخ جهانیان کشاندند.
محسنیاژهای در ادامه با اشاره به سوابق ضداستکباری ملت ایران، افزود: در یک سال و نیم اخیر، دنیای استکبار به سرکردگی آمریکا، دو تجاوز ظالمانه و وحشیانه را علیه ملت ایران ترتیب داد. ما در هر دو جنگ تحمیلی، سرافرازانه بر دشمن متجاوز غالب شدیم و اکنون نیز بر ادامهی مسیر ضداستکباری خود پای میفشاریم و هرگز تسلیم مستکبران و در رأس آنها آمریکا نخواهیم شد.
وی افزود: آمریکا از تجاوز به ایران، هیچگونه عایدی نداشته و اکنون در باتلاق گیر کرده است؛ در سوی مقابل، بر اتحاد و انسجام ملی ایرانیان افزوده شده است و ملت ایران از آزمون جنگ تحمیلی، پیروزمندانه خارج شده است.
همچنین در این دیدار، «سانجیو خان» عالیترین مقام قضایی جمهوری هند با اشاره به روابط گسترده و پرشور میان هند و ایران طی سالیان گذشته، خواستار توسعه هرچه بیشتر مناسبات و تفاهمنامههای همکاری میان دو کشور شد.
وی با اشاره به اتفاقات و جنگهای اخیر رخداده در ایران، گفت: ما با خانوادههای شهدای ایرانی در جنگهای اخیر، ابراز همدردی میکنیم.
عالیترین مقام قضائی هند همچنین افزود: ما بیصبرانه منتظر گسترش روابط، مناسبات و همکاریها با ایران هستیم و از این موضوع بسیار استقبال میکنیم.