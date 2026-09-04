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مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: هوشمندسازی معادن و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با جدیت دنبال میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد حبیبیان درباره استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در بخش معدن افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سالهاست موضوع بهرهوری را دنبال میکند و در سالهای اخیر، توجه ویژهای به استفاده از فناوریهای نوین، هوشمندسازی معادن، بهینهسازی مصرف انرژی و بازچرخانی آب داشته است.
وی اضافه کرد: استفاده بهینه از ذخایر و مواد معدنی، از جمله در حوزه سنگآهن، با بهرهگیری از فناوریهای نوین در دستور کار قرار دارد و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز یکی از برنامههای اصلی ایمیدرو است.
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: با توجه به محدودیتهای انرژی و نیاز صنایع، استفاده از نیروگاههای خورشیدی و بادی با جدیت دنبال میشود و امیدواریم تا پایان سال، بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی برنامهریزیشده نیز وارد مدار شود.