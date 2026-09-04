فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان از تداوم گشت و کنترل شبانه‌روزی مناطق تحت مدیریت استان برای پیشگیری از شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ غلامرضا عباسی گفت: تیم‌های گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست در تمامی روز‌های هفته، به‌ویژه تعطیلات و پایان هفته، به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق تحت مدیریت استان حضور دارند.

وی افزود: این گشت‌ها با هدف پیشگیری و برخورد با ورود غیرمجاز، شکار و صید غیرقانونی و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها انجام می‌شود و پایش مناطق به‌صورت مستمر ادامه دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر نقش مردم و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.

عباسی خاطرنشان کرد: مناطق حفاظت‌شده استان زنجان در طول سال تحت پایش قرار دارند و صیانت از حیات وحش و تنوع زیستی با جدیت دنبال می‌شود.