به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: بر اساس به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز جمعه ۱۳ شهریور تا اواسط هفته ی آینده جوی آرام و پایدار در استان پیش بینی می‌شود.

کبری غفوری نژاد افزود:همچنین از فردا شنبه تا روز یکشنبه ۱۴ و ۱۵ شهریور آسمان بیشتر نقاط استان صاف خواهد بود و در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۱۶ و ۱۷ شهریور هم افزایش پوشش ابر خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی لرستان اعلام کرد: همزمان با افزایش پوشش ابر، سرعت وزش باد افزایش پیدا می‌کند و در برخی ساعات به بازه‌ی قابل ملاحظه تا شدید لحظه‌ای خواهیم بود.



