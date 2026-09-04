پیشبینی هوای لرستان تا سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
هواشناسی لرستان برای آسمان استان از امروز تا سهشنبه ۱۷ شهریور جوی آرام همراه با پوشش ابر و وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: بر اساس به آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز جمعه ۱۳ شهریور تا اواسط هفته ی آینده جوی آرام و پایدار در استان پیش بینی میشود.
کبری غفوری نژاد افزود:همچنین از فردا شنبه تا روز یکشنبه ۱۴ و ۱۵ شهریور آسمان بیشتر نقاط استان صاف خواهد بود و در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۶ و ۱۷ شهریور هم افزایش پوشش ابر خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی لرستان اعلام کرد: همزمان با افزایش پوشش ابر، سرعت وزش باد افزایش پیدا میکند و در برخی ساعات به بازهی قابل ملاحظه تا شدید لحظهای خواهیم بود.
از نظر نوسانات دمایی، برای ۲۴ ساعت آینده تغییرات قابل توجهی در روند دما مشاهده نخواهد شد .