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رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استات اصفهان از افزایش ۲ تا ۴ درجهای کمینه دما در ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ لیلا امینی با بیان اینکه تا فردا دمای هوا در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه شرقی اصفهان بین ۲ تا چهار درجه افزایش مییابد، گفت: خور و بیابانک با دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: آسمان استان تا اواسط هفته آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
امینی تاکید کرد: وزش باد به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب انتظار می رود که در نواحی شرقی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و با خیزش گردوخاک محلی و موقتی همراه است.
وی تاکید کرد: اوج شدت وزش باد در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۵- ۱۶ شهریور) در نیمه جنوبی، غربی و شرقی استان پیشبینی میشود.