به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ لیلا امینی با بیان اینکه تا فردا دمای هوا در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه شرقی اصفهان بین ۲ تا چهار درجه افزایش می‌یابد، گفت: خور و بیابانک با دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: آسمان استان تا اواسط هفته آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امینی تاکید کرد: وزش باد به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب انتظار می رود که در نواحی شرقی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و با خیزش گردوخاک محلی و موقتی همراه است.

وی تاکید کرد: اوج شدت وزش باد در روز‌های یکشنبه و دوشنبه (۱۵- ۱۶ شهریور) در نیمه جنوبی، غربی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.